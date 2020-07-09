ВОЗ сформирует группу экспертов для оценки действий человечества во время пандемии
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сформирует группу экспертов для оценки уроков, извлеченных из действий человечества во время пандемии коронавируса. Об этом 9 июля заявил глава ВОЗ Тедрос Гебрейесус.
«Даже пока мы ведем борьбу с пандемией мы должны готовиться к последующим глобальным вспышкам и многим другим испытаниям нашего времени, таким как устойчивость к антимикробным препаратам, неравенство и климатический кризис», — приводит его слова ТАСС.
Предполагается, что группу, которая будет называться «независимый комитет по готовности и реагированию на пандемию», возглавят бывший премьер-министр Новой Зеландии Хелен Кларк и бывший президент Либерии Элен Джонсон-Серлиф.
Ранее, 7 июля, Гебрейесус заявил, что пик заболеваемости коронавирусом в мире еще не пройден. Он отметил, что вспышка заболеваемости растет, а за 4–5 июля в мире было выявлено 400 тыс. случаев заражения.
Распространение коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает заболевание COVID-19, началось в декабре прошлого года. Очагом инфекции стал город Ухань в Китае. 11 марта ВОЗ объявила пандемию.
Согласно данным статистического бюро Worldometer на 9 июля, в мире зафиксировано более 12,1 млн случаев коронавируса, умерли более 552 тыс. пациентов, выздоровели — свыше 7 млн человек.