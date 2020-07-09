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ВОЗ сформирует группу экспертов для оценки действий человечества во время пандемии

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Фото: TASS/MARTIAL TREZZINI
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Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сформирует группу экспертов для оценки уроков, извлеченных из действий человечества во время пандемии коронавируса. Об этом 9 июля заявил глава ВОЗ Тедрос Гебрейесус.

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«Даже пока мы ведем борьбу с пандемией мы должны готовиться к последующим глобальным вспышкам и многим другим испытаниям нашего времени, таким как устойчивость к антимикробным препаратам, неравенство и климатический кризис», — приводит его слова ТАСС.

Предполагается, что группу, которая будет называться «независимый комитет по готовности и реагированию на пандемию», возглавят бывший премьер-министр Новой Зеландии Хелен Кларк и бывший президент Либерии Элен Джонсон-Серлиф.

Ранее, 7 июля, Гебрейесус заявил, что пик заболеваемости коронавирусом в мире еще не пройден. Он отметил, что вспышка заболеваемости растет, а за 4–5 июля в мире было выявлено 400 тыс. случаев заражения.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает заболевание COVID-19, началось в декабре прошлого года. Очагом инфекции стал город Ухань в Китае. 11 марта ВОЗ объявила пандемию.

Согласно данным статистического бюро Worldometer на 9 июля, в мире зафиксировано более 12,1 млн случаев коронавируса, умерли более 552 тыс. пациентов, выздоровели — свыше 7 млн человек.

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