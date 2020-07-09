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В рамках дела Фургала задержали двух хабаровских депутатов от ЛДПР

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Фото: СК РФ
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В рамках уголовного дела против губернатора региона Сергей Фургала задержали депутатов Думы Хабаровского края от ЛДПР Дмитрия Козлова и Сергея Кузнецова. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник в четверг, 9 июля.

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«В рамках уголовного дела, возбужденного против Фургала, также задержаны депутаты Законодательной думы Хабаровского края от ЛДПР Кузнецов С. А.. 1954 года рождения, и Козлов Д. В., 1981 года рождения, по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество», — сказал источник.

Собеседник агентства отметил, что депутатам «вменяют экономическую статью», а Фургалу — «не экономические, а именно связанные с организацией убийства».

Фургала задержали 8 июля. Он проходит по уголовному делу об организованной преступной группе, причастной к планированию и совершению убийств в 2004–2005 годах в Хабаровском крае и Амурской области. По данным телеканала РЕН ТВ, его в том числе подозревают в организации убийств и покушений на ряд предпринимателей.

В рамках уголовного дела кроме хабаровского чиновника ранее задержали и арестовали четырех участников организованной группы. Им предъявили обвинения в зависимости от роли в преступлениях. На губернатора уже дали показания предполагаемые соучастники убийств.

Следственный комитет России проверяет задержанного на причастность к другим тяжким преступлениям. 9 июля его этапировали в Москву. Он уже находится в Следственном комитете на допросе, во время которого ему планируют предъявить обвинение в организации серии убийств, сказал «Интерфаксу» информированный источник.

При задержании Фургал не признал вину в организации убийств, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах. «При задержании он сказал, что не понимает причин и с чем это связано», — собеседник агентства.

После задержания хабаровского чиновника, который состоит во фракции ЛДПР, глава политсилы Владимир Жириновский заявил, что члены партии в Госдуме могут сложить полномочия в знак протеста. Парламентарий добавил, что из политсилы задержанного не исключат.

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