У двигателей Lada обнаружили серьезную неисправность

Российский автопроизводитель «АвтоВАЗ» выявил неисправность в двигателях Lada Granta, Lada Vesta и Lada Xray. Об этом 9 июля пишет Ladaonline.

Отмечается, что у 1,6-литровых 16-клапанных силовых агрегатов обнаружена течь масла. Жидкость попадает на раскаленные детали моторного отсека, а в салоне появляется запах дыма.

На заводе активно устраняют неисправность двигателей. Дилерам также направлено предписание с просьбой выявлять бракованные моторы.

В феврале 2020 года «АвтоВАЗ» разослал в дилерские центры письма с рекомендациями о необходимости проверки надежности фиксации жгута проводов панели приборов на моделях Lada Xray Cross.

8 июля сообщалось, что «АвтоВАЗ» приступил к выпуску лимитированной серии Lada Largus Cross с приставкой Quest.