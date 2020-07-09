Военный вертолет разбился в Афганистане

Военный вертолет разбился в афганской провинции Баглан. Об этом Pajhwok сообщает в четверг, 8 июля, в Twitter.

ЧП произошло с учебным вертолетом военного корпуса.

О судьбе экипажа ничего не сообщается, передает RT.

26 мая вертолет Ми-8 разбился при выполнении учебно-тренировочного полета в районе аэропорта Угольные Копи на Чукотке, пишет «Федеральное агентство новостей». Минобороны подтвердило гибель экипажа. По предварительным данным, падение летательного аппарата произошло из-за технических неполадок. В результате происшествия погибли четыре человека.