Высокая пожароопасность ожидается в районах Магаданской области

Спасатели в Магаданской области распространили экстренное сообщение по поводу высокой пожароопасности. Высокий риск природных возгораний отмечается в Тенькинском и Ягоднинском городских округах.

По данным специалистов, неблагоприятная ситуация сохранится до 11 июля. В двух городских округах сохраняется высокая пожарная опасность. Об этом сообщает ИА MagadanMedia.

На территории населенных пунктов отмечается наибольший риск возникновения чрезвычайных ситуаций межмуниципального уровня.

Ранее прокуратура выявила в Магаданской области нарушения законодательства об охране лесов от пожаров. Во время проверок подтвердились факты несоответствия нормативам лесопожарных формирований, отсутствия пожарного оборудования, противопожарного снаряжения и инвентаря в необходимых объемах. Кроме того, как выяснилось, были допущены организационные просчеты при тушении пожаров.