Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Туризм
Роспотребнадзор предложил возобновить полеты в 13 стран
Общество
Фургал отказался признавать вину при задержании
Общество
Госдума во втором чтении приняла проект об отгуле для диспансеризации
Политика
Росфинмониторинг внес журналиста Бабченко в список террористов и экстремистов
Наука
Названа новая дата запуска ракеты Falcon 9

Высокая пожароопасность ожидается в районах Магаданской области

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Спасатели в Магаданской области распространили экстренное сообщение по поводу высокой пожароопасности. Высокий риск природных возгораний отмечается в Тенькинском и Ягоднинском городских округах.

По данным специалистов, неблагоприятная ситуация сохранится до 11 июля. В двух городских округах сохраняется высокая пожарная опасность. Об этом сообщает ИА MagadanMedia.

На территории населенных пунктов отмечается наибольший риск возникновения чрезвычайных ситуаций межмуниципального уровня.

Ранее прокуратура выявила в Магаданской области нарушения законодательства об охране лесов от пожаров. Во время проверок подтвердились факты несоответствия нормативам лесопожарных формирований, отсутствия пожарного оборудования, противопожарного снаряжения и инвентаря в необходимых объемах. Кроме того, как выяснилось, были допущены организационные просчеты при тушении пожаров.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020