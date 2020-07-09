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Список самых опасных для детей водоемов составили в Иркутской области

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В Иркутской области за 2,5 года утонули 28 детей. Сотрудники полиции и спасатели назвали водоемы, где несчастные случаи происходили чаще всего.

По данным правоохранительных органов, не реке Лене с 2018 года произошло четыре трагических происшествия. На Оке погибли три ребенка. На озере Байкале, реке Ангаре, включая Братское водохранилище, и на реке Белой погибли по два ребенка. Об этом пишет ИА IrkutskMedia.

Ряд происшествий зафиксирован на карьерах, сельских озерах, а также в наполненных водой ямах.

Более половины случаев приходится всего на пять районов Иркутской области. Четыре ребенка погибли в Иркутске. В большинстве случаев жертвами воды становятся подростки в возрасте 11–15 лет. В полиции отмечают, что именно в таком возрасте несовершеннолетние наиболее самоуверенны в своих силах.

В 2020 году утонули девять детей.

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