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Ремонт Рассказовского шоссе в Тамбовской области вышел на финальный этап

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Работы по ремонту Рассказовского шоссе завершаются в Тамбовской области. Подрядчик уже приступил к укладке верхнего слоя покрытия из щебеночно-мастичной асфальтобетонной смеси. Для этого используются два асфальтоукладчика и пять катков. Такая технология препятствует образованию холодного стыка, отмечает ИА «Онлайн Тамбов.ру».

На участке от улицы Степана Разина до Пригородного леса (протяженность — 4 км) выполнена фрезеровка старого покрытия, уложен выравнивающий слой, завершаются работы по устройству технических и пешеходных тротуаров. Ремонт на Рассказовском шоссе проводится с использованием армирующей геосетки, которая обеспечивает дополнительную прочность и надежность проезжей части.

За 2018–2019 годы в Тамбовской области отремонтировано 193 км дорог федерального значения из 636 км. Показатель нормативного состояния магистралей достиг 87%. В 2020 году проводится ремонт еще 72 км федеральных трасс, что позволит увеличить цифру до 94,5%.

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