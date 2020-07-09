Песков рассказал об отношении Кремля к Януковичу

Кремль воспринимает экс-президента Украины Виктора Януковича как человека, который лишился поста в результате госпереворота. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

На вопрос о том, вырос ли рейтинг Януковича на фоне следующих президентов Украины Петра Порошенко и Владимира Зеленского, Песков ответил, что не располагает информацией о таком рейтинге и не знает, проводились ли такие измерения и,если да, кем.

9 июля Януковичу исполняется 60 лет. На вопрос, поздравил ли его российский лидер Владимир Путин, Песков ответил, что не может этого исключать. При этом, поскольку Янукович уже не является действующим главой государства, даже если такой звонок состоится, Кремль может о нем и не сообщить.

«Президент ежедневно многих поздравляет», — добавил он.

В феврале 2014 года, после переворота, Янукович покинул Украину, опасаясь за свою жизнь. На родине его обвинили в узурпации власти. В мае суд заочно арестовал экс-президента Украины.