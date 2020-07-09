Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Мир
В ВОЗ назвали маловероятным распространение бубонной чумы в России
Политика
В Кремле прокомментировали задержание Фургала
Политика
Минтрансу поручили оценить готовность аэропортов к возобновлению авиасообщения
Политика
В Госдуме назвали дату заседания рабочей группы по Конституции
Политика
Жириновский пригорозил сложением полномочий депутатами ЛДПР из-за Фургала

Купание запретили на территории Анапы из-за сильного течения

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Управление гражданской обороны и защиты населения Анапы предупредило отдыхающих о сильном донном течении и шторме. Купание на всех пляжах города запрещено.

Комплекс опасных погодных явлений синоптики прогнозируют на побережье Черного моря в Краснодарском крае до 11 июля. На территориях ожидаются сильный дождь, грозы, град и шквалистый ветер до 20 м/с. Кроме того, в Анапе наблюдается сильное донное течение. Об этом сообщают «Кубанские новости».

Кроме того, от Анапы до поселка Магри существует опасность образования смерчей.

Ранее сообщалось, что Геленджик затопило после ливня. В городе затопило набережную и многие улицы в центре.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020