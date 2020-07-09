Купание запретили на территории Анапы из-за сильного течения

Управление гражданской обороны и защиты населения Анапы предупредило отдыхающих о сильном донном течении и шторме. Купание на всех пляжах города запрещено.

Комплекс опасных погодных явлений синоптики прогнозируют на побережье Черного моря в Краснодарском крае до 11 июля. На территориях ожидаются сильный дождь, грозы, град и шквалистый ветер до 20 м/с. Кроме того, в Анапе наблюдается сильное донное течение. Об этом сообщают «Кубанские новости».

Кроме того, от Анапы до поселка Магри существует опасность образования смерчей.

Ранее сообщалось, что Геленджик затопило после ливня. В городе затопило набережную и многие улицы в центре.