Девелопер Гаджиев подал в суд на блогера Лурье

Девелопер Ильдар Гаджиев, находящийся в Лондоне после потери контроля над холдингом SDI Group, 6 июля подал иск в Кузьминский районный суд Москвы на блогера Олега Лурье. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на копию искового заявления в четверг, 9 июля.

Цель иска заключается в том, чтобы признать сведения в публикациях, распространенных Олегом Лурье, несоответствующими действительности, опровергнуть их и взыскать с блогера компенсацию морального вреда. Вместе с тем сумма искового заявления составляет всего пять рублей.

Гаджиев не согласился на сравнение с Остапом Бендером и заявил, что символическая сумма иска объясняется желанием справедливости.

«Остап Бендер приходил в редакцию газеты «Гудок» за опровержением, чтобы найти сокровища. Мне от господина Лурье «сокровища» не нужны, отсюда такая символическая сумма, а вот справедливость нужна», — сказал Гаджиев.

По словам девелопера, приведенным в исковом заявлении, он обратился за независимой экспертизой, которая выявила, что подача негативной информации о его личности была основной целью каждой из публикаций Олега Лурье.

«Очевидно, что господин Лурье умышленно и многократно распространял информацию, порочащую Ильгара Гаджиева, причем не имел на это оснований. Досудебная экспертиза подтвердила, что сообщения господина Лурье перенасыщены оценочными суждениями, в том числе оскорблениями, которые не подлежат проверке на соответствие действительности в силу своей субъективности», — прокомментировал это дело адвокат Гаджиева Денис Митрофанов.

В конце июня стало известно, что «СЗ «КомфортИнвест», застройщик жилого комплекса «Пироговская Ривьера», который известен в связи с захватом строительного холдинга Ильгара Гаджиева SDI Group, вышел из-под контроля мажоритарных учредителей и продолжает продавать квартиры.