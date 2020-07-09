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Руководство поликлиники в Сургуте подозревают в хищениях

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В Сургуте возбуждено уголовное дело против двух заместителей главного врача районной поликлиники, которые подозреваются в присвоении средств. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах.

«Оно [дело] связано с финансовыми махинациями с выплатами персоналу поликлиники», — сообщил инсайдер.

Другой собеседник ИА «Ура.ру» уточнил, что число фигурантов может быть увеличено. «Схема там была следующая. Ряду сотрудников начислялись премии по итогам работы, которые затем поступали на банковские карты заместителей главврачей», — добавил он. По его словам, речь идет о сумме от 500 тыс. до 1 млн рублей.

Ранее прокуратура Магадана провела проверку соблюдения прав медицинских работников, оказывающих помощь пациентам с коронавирусной инфекцией. Благодаря прокурорскому вмешательству права 33 сотрудников городской станции скорой помощи восстановлены, им выплачено более 1,1 млн рублей. Надбавки стимулирующего характера осуществлялись не в зависимости от факта непосредственной работы, а исходя из объема занимаемой должности, что привело к снижению полученных выплат.

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