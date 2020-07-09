Амурчанина осудили за хранение более 1 кг золота

В Амурской области мужчину осудили за незаконное хранение золота. Стоимость драгметалла оценивается более чем в 3 млн рублей.

По данным правоохранительных органов, 61-летний житель Зеи хранил шлиховое золото общим весом более 1 кг. Вес химически чистого золота составил почти 993 г. Об этом пишет Амурская служба новостей.

Драгоценный металл был обнаружен и изъят сотрудниками управления ФСБ России по Амурской области в автомобиле подсудимого.

Мужчину приговорили к полутора годам лишения свободы условно и штрафу 15 тыс. рублей.

Ранее сообщалось, что космический мониторинг WWF зафиксировал загрязнение более 1,2 тыс. км рек ниже участков добычи россыпного золота. Еще свыше 500 км загрязнено в Сибири.