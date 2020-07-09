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Режим ЧС ввели в Хабаровском крае из-за подтопления домов

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В селе Нижняя Манома в Хабаровском крае ввели режим чрезвычайной ситуации. Из-за выхода реки из берегов в населенном пункте подтопило жилые дома.

Подъем воды в притоках Тунгуски наблюдается из-за обильных осадков. Местами в регионе подтапливает дороги, также есть проблемы с мостами. Об этом пишет ИА «Хабаровский край сегодня».

В левобережной части Хабаровского района уровень воды приближается к неблагоприятным значениям. В поймах рек Урми и Кур в ближайшие два дня возможно подтопление низинных участков.

Синоптики отмечают, что дальнейшее развитие ситуации зависит от режима осадков в третьей декаде июля. При этом специалисты уточняют, что прошлогодняя ситуация была значительно хуже.

На текущий момент уровень воды в Амуре возле Хабаровска составляет 298 см и идет на спад.

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