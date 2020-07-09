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Назван регион России с наибольшей долей гарантийных автомобилей

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Эксперты аналитического агентства «Автостат» провели 9 июля исследование и выяснили, в каких регионах нашей страны наибольшая доля легковых автомобилей с гарантийным сроком.

Так, порядка 19% автомобилей, зарегистрированных в Москве, еще находится на гарантии. В количественном выражении это составляет 700 тыс. машин. Отмечается, что это самый высокий показатель в России.

Чуть ниже показатели в Санкт-Петербурге и Татарстане. В обоих субъектах РФ доля гарантийного парка составляет 18,2%. Далее идет Ханты-Мансийский АО, где зарегистрировано 16,1% автомобилей на гарантии.

8 июля сообщалось, что с января по май 2020 года в России было продано более 168 тыс. подержанных автомобилей премиум-сегмента, что на 12% меньше, чем за тот же период прошлого года.

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