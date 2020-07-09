Мурашко назвал условие для решения по вакцинации детей от COVID-19

Вопрос вакцинации детей от коронавирусной инфекции решат по итогам клинических исследований вакцин, когда будут доработаны инструкции по их применению. Об этом заявил журналистам в четверг, 9 июля, министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

«Контингенты, которые в первую очередь должны прививаться, — это группы риска, которые имеют высокий риск заражения новой коронавирусной инфекцией», — приводит слова Мурашко ТАСС.

По словам министра, в группу риска также входят медицинские работники и ряд служб, которые имеют высокую степень заражения.

Ранее, 1 июля, руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков заявил, что вакцинацию от коронавируса начнут проводить сначала входящим в группу риска людям, среди которых в первую очередь пожилые старше 60 лет.

По словам эксперта, сейчас вакцину испытывают в основном на военнослужащих среднего возраста, у которых со здоровьем все в порядке. Чтобы понять, насколько она эффективна для детей и пожилых, нужны дополнительные клинические испытания.

В конце июня Минобороны рассказало о самочувствии добровольцев, которые участвуют в испытании вакцины от COVID-19. По данным ведомства, у них нет побочных эффектов, все испытуемые чувствуют себя хорошо.

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