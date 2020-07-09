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В ГД призвали проверить международные договоры на соответствие Конституции РФ

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Агарышев
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Необходимо провести анализ всех международных соглашений России на предмет их соответствия верховенству Конституции. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин на заседании совета законодателей РФ в четверг, 9 июля.

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«Речь идет об усилении нашей страны на международной арене, об укреплении нашего суверенитета. Мы считаем крайне важной такую норму. И после ее вступления в силу было бы правильно проанализировать сегодня все межгосударственные соглашения в рамках международных организаций, которые сформировали правовое поле в этой части в течение 1990-х годов и до сегодняшнего дня действуют», — сказал Володин.

Таким образом, по его мнению, «правильно было бы уведомить все международные организации» о принятой в Основной закон страны норме.

Кроме того, по словам Володина, важно объяснить, что Конституция «теперь доминирует над теми решениями, которые приняты и будут приниматься, начиная от Парламентской ассамблеи Совета Европы и заканчивая другими структурами».

Голосование по поправкам в Конституцию завершилось 1 июля. Поддержали изменения 77,92%, высказался против 21,27%. Итоговая явка по стране составила 67,97%.

Президент России Владимир Путин 3 июля подписал указ о внесении поправок в Основной закон страны. На следующий день текст Конституции РФ с внесенными в нее поправками был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

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