В ГД призвали проверить международные договоры на соответствие Конституции РФ
Необходимо провести анализ всех международных соглашений России на предмет их соответствия верховенству Конституции. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин на заседании совета законодателей РФ в четверг, 9 июля.
«Речь идет об усилении нашей страны на международной арене, об укреплении нашего суверенитета. Мы считаем крайне важной такую норму. И после ее вступления в силу было бы правильно проанализировать сегодня все межгосударственные соглашения в рамках международных организаций, которые сформировали правовое поле в этой части в течение 1990-х годов и до сегодняшнего дня действуют», — сказал Володин.
Таким образом, по его мнению, «правильно было бы уведомить все международные организации» о принятой в Основной закон страны норме.
Кроме того, по словам Володина, важно объяснить, что Конституция «теперь доминирует над теми решениями, которые приняты и будут приниматься, начиная от Парламентской ассамблеи Совета Европы и заканчивая другими структурами».
Голосование по поправкам в Конституцию завершилось 1 июля. Поддержали изменения 77,92%, высказался против 21,27%. Итоговая явка по стране составила 67,97%.
Президент России Владимир Путин 3 июля подписал указ о внесении поправок в Основной закон страны. На следующий день текст Конституции РФ с внесенными в нее поправками был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.