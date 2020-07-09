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Медведев отметил нежелание США обсуждать новые виды вооружения в рамках СНВ-3

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Фото: РИА Новости/Екатерина Штукина
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Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев, говоря о перспективе продления Договора о сокращении стратегических наступательных вооружении (СНВ-3), отметил, что в рамках соглашения необходимо обсуждать новые появляющиеся виды оружия. Однако со стороны США, по его словам, такого желания нет.

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«Появляются новые виды вооружений, которые тоже нужно обсуждать. Но для этого необходимо желание. Пока я такого желания со стороны США вообще не ощущаю», — приводит «Комсомольская правда» его слова, в четверг, 9 июля.

Возможность продления этого соглашения Медведев оценивает «скептически» из-за позиции США, так как она в настоящий момент «неконструктивна», причем это касается не только СНВ-3, но и ряда других договоров, в том числе Договора о ракетах средней и меньшей дальности, действие которого прекращено, а также Договора по открытому небу, разваленного американцами. Из последнего, по словам Медведева, США вышли «хлопнув дверью», но пожелали, чтобы он остался существовать без них, а они будут получать информацию по открытому небу через страны НАТО.

«Чтобы договор был эффективным, нужно, чтобы он соблюдался всеми сторонами. В настоящий момент я не чувствую желания США продлевать СНВ-3. Может, что-то изменится в их позиции, мы бы этого хотели», — сказал Медведев.

Договор СНВ-3, подписанный между Россией и Штатами, вступил в силу в 2011 году. В рамках соглашения его стороны должны ограничить свои Вооруженные силы 700 носителей ядерного оружия, 1550 боеголовками и 800 пусковых установок. Действие документа завершится в 2021 году.

Москва призывает Вашингтон продлить соглашение, которое является гарантом международной стабильности. США же четкого ответа не дают и настаивают на подключении к договору Китая.

Как сообщали американские СМИ, президент США Дональд Трамп готов продлить соглашение при трех условиях: указание в документе жестких мер верификации, включение в него всех ядерных боеголовок и подключение Китая.

Кроме того, отмечалось, что в ходе российско-американских переговоров в Вене 22 июня спецпредставитель США Маршалл Биллингсли пытался убедить замминистра иностранных дел РФ Сергея Рябкова в необходимости надавить на КНР для привлечения Пекина к переговорам.

Власти КНР в свою очередь заявили, что страна может присоединиться к переговорам с участием России и США по разоружению, если Вашингтон сократит свой ядерный арсенал до уровня КНР.

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