Медведев отметил нежелание США обсуждать новые виды вооружения в рамках СНВ-3

Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев, говоря о перспективе продления Договора о сокращении стратегических наступательных вооружении (СНВ-3), отметил, что в рамках соглашения необходимо обсуждать новые появляющиеся виды оружия. Однако со стороны США, по его словам, такого желания нет.

«Появляются новые виды вооружений, которые тоже нужно обсуждать. Но для этого необходимо желание. Пока я такого желания со стороны США вообще не ощущаю», — приводит «Комсомольская правда» его слова, в четверг, 9 июля.

Возможность продления этого соглашения Медведев оценивает «скептически» из-за позиции США, так как она в настоящий момент «неконструктивна», причем это касается не только СНВ-3, но и ряда других договоров, в том числе Договора о ракетах средней и меньшей дальности, действие которого прекращено, а также Договора по открытому небу, разваленного американцами. Из последнего, по словам Медведева, США вышли «хлопнув дверью», но пожелали, чтобы он остался существовать без них, а они будут получать информацию по открытому небу через страны НАТО.

«Чтобы договор был эффективным, нужно, чтобы он соблюдался всеми сторонами. В настоящий момент я не чувствую желания США продлевать СНВ-3. Может, что-то изменится в их позиции, мы бы этого хотели», — сказал Медведев.

Договор СНВ-3, подписанный между Россией и Штатами, вступил в силу в 2011 году. В рамках соглашения его стороны должны ограничить свои Вооруженные силы 700 носителей ядерного оружия, 1550 боеголовками и 800 пусковых установок. Действие документа завершится в 2021 году.

Москва призывает Вашингтон продлить соглашение, которое является гарантом международной стабильности. США же четкого ответа не дают и настаивают на подключении к договору Китая.

Как сообщали американские СМИ, президент США Дональд Трамп готов продлить соглашение при трех условиях: указание в документе жестких мер верификации, включение в него всех ядерных боеголовок и подключение Китая.

Кроме того, отмечалось, что в ходе российско-американских переговоров в Вене 22 июня спецпредставитель США Маршалл Биллингсли пытался убедить замминистра иностранных дел РФ Сергея Рябкова в необходимости надавить на КНР для привлечения Пекина к переговорам.

Власти КНР в свою очередь заявили, что страна может присоединиться к переговорам с участием России и США по разоружению, если Вашингтон сократит свой ядерный арсенал до уровня КНР.