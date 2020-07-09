Спортзалы сельских школ ремонтируют в Оренбургской области

В общеобразовательной школе оренбургского села Тугустемир в Тюльганском районе начали капитально ремонтировать спортивный зал. В пресс-службе администрации района пояснили, что в помещении планируют установить две раздевалки и оборудовать санузел.

Качество и сроки выполняемых работ находятся на постоянном контроле властей. Ремонт проходит в рамках национального проекта «Образование» регионального проекта «Успех каждого ребенка», отмечает РИА «Оренбуржье».

Кроме того, в Ташлинском районе Оренбургской области в этом году отремонтируют спортивный зал школы в селе Алексеевка. Проектно-сметная документация уже получила положительное заключение госэкспертизы. В конце июня власти подали заявку на проведение аукциона для определения подрядчика.