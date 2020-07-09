Число выздоровевших от коронавируса в России превысило 480 тыс. человек

В России от коронавируса вылечились 481 316 пациентов, в том числе за минувшие сутки 8805 человек. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением этой инфекции в четверг, 9 июля.

Так, 1173 человека выписаны в Москве, 372 — в Подмосковье, 318 — в Красноярском крае, 316 — в Нижегородской области. Согласно данным штаба, общее число выздоровевших превысило 68% от общего числа случаев COVID-19.

Всего за последние сутки в России зафиксировали 6509 новых случаев коронавируса, за все время — 707 301. Общее число погибших за время пандемии составило 10 843 человека, из них 176 — за последние 24 часа.

Накануне глава Минздрава России Михаил Мурашко рассказал, что иммунитет к коронавирусу формируется у всех, кто переболел COVID-19, даже если заболевание протекало в бессимптомной форме.

Несколько дней назад депутат Госдумы, академик Российской академии наук Геннадий Онищенко предрек возвращение коронавируса осенью, но к этому моменту у «большой прослойки населения» выработается иммунитет.

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