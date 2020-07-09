Хабаровские власти назвали фейком указ о назначении врио главы края

Опубликованный в соцсетях «указ» о назначении врио губернатора Хабаровского края Анатолия Латухина вместо Сергея Фургала, которого задержали накануне по подозрению в организации убийств, является неправдой. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе правительства региона, передает «РИА Новости» в четверг, 9 июля.

«Это фейк», — сказал представитель пресс-службы.

По словам собеседника агентства, человек с такими фамилией и именем работает в одном из управлений правительства региона.

Как отмечает агентство, в соцсетях появился указ от 9 июля, якобы подписанный президентом России Владимиром Путиным, о назначении Латухина врио губернатора края.

Фургала задержали ранее в четверг по обвинению в организации покушений на убийства нескольких бизнесменов, которые совершались преступной группой в 2004–2005 годах на территории Хабаровского края и Амурской области. СК проверяет чиновника на причастность к другим тяжким преступлениям.

В рамках уголовного дела кроме Фургала ранее задержали и арестовали четырех участников организованной группы. Им предъявили обвинения в зависимости от роли в преступлениях.

Позже зампред региональной избирательной комиссии Василий Агуленко заявил, что, если Фургала отстранят от поста, выборы главы региона пройдут осенью 2021 года.

В пресс-службе главы Хабаровского края отметили, что в данном случае назначить врио губернатора вместо Фургала должен президент России, поскольку назначать исполняющего обязанности председателя правительства — прерогатива губернатора.