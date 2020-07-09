Успенское кладбище расширят в Ухте за 800 тыс. рублей

В Ухте планируют расширить городское кладбище. Аукцион по выбору подрядчика, который займется обустройством мест погребений на Успенском кладбище, объявило финансовое управление администрации городского округа. Речь идет о расширении кладбища в районе 3 км дороги Усть-Ухта–Ухта.

Стоимость работ оценивается в 704,8 млн рублей. Торги назначены на 17 июля. Работы необходимо выполнить в течение 45 дней, пишет ИА «Комиинформ».

Подрядчик должен выкорчевать кустарники и мелколесье на тракторе, сгрести зеленые насаждения и сжечь их. После земляных работ необходимо выполнить планировку площадей и обустроить выравнивающее основание из песка, проложить подъездные щебеночные дорожки.

В конце июня сообщалось, что власти Ухты решили заменить 200 уличных светильников. На эти цели будет выделено около 2 млн рублей. Новые светильники должны прибыть в город до 30 сентября. После этого начнется благоустройство территорий.