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Успенское кладбище расширят в Ухте за 800 тыс. рублей

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В Ухте планируют расширить городское кладбище. Аукцион по выбору подрядчика, который займется обустройством мест погребений на Успенском кладбище, объявило финансовое управление администрации городского округа. Речь идет о расширении кладбища в районе 3 км дороги Усть-Ухта–Ухта.

Стоимость работ оценивается в 704,8 млн рублей. Торги назначены на 17 июля. Работы необходимо выполнить в течение 45 дней, пишет ИА «Комиинформ».

Подрядчик должен выкорчевать кустарники и мелколесье на тракторе, сгрести зеленые насаждения и сжечь их. После земляных работ необходимо выполнить планировку площадей и обустроить выравнивающее основание из песка, проложить подъездные щебеночные дорожки.

В конце июня сообщалось, что власти Ухты решили заменить 200 уличных светильников. На эти цели будет выделено около 2 млн рублей. Новые светильники должны прибыть в город до 30 сентября. После этого начнется благоустройство территорий.

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