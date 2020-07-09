Козак прокомментировал заявления о возможном вхождении Донбасса в состав РФ

Вопрос о возможности вхождения республик Донбасса в состав Российской Федерации на государственном уровне никогда не обсуждался. Об этом сообщил в интервью ТАСС заместитель руководителя администрации президента (АП) России Дмитрий Козак в четверг, 9 июля.

«На государственном уровне вопросы в такой постановке, даже в первом приближении, никогда не обсуждались», — сказал он, добавив, что это «мнение исключительно авторов этих заявлений».

Говоря о перспективах разрешения конфликта в Донбассе, собеседник агентства отметил, что «примерно до начала марта» были «осторожные надежды на конструктивный открытый диалог» с Киевом по вопросам урегулирования конфликта на юго-востоке Украины, однако сейчас они «стремительно рассеиваются».

Он добавил, что в Москве с пониманием относятся к тому, что Киеву трудно принимать решения в тех внутриполитических условиях, в которых они сегодня находятся.

По словам Козака, на заседании Контактной группы 11 марта украинские коллеги проявили конструктивность и с участием представителей Донбасса, ОБСЕ и Российской Федерации были достигнуты договоренности, как «сдвинуть переговорный процесс с нулевой отметки». Однако на следующий день участники заседания Контактной группы «были подвергнуты мощнейшему давлению» — начались акции, «граничащие с массовыми беспорядками». После этого, отмечает политик, конструктивная позиция представителей Украины поменялась «практически на противоположную».

Поэтому, по словам Козака, перспективы политического урегулирования конфликта в Донбассе зависят от позиции «основного бенефициара урегулирования — самой собственно Украины».

Замглавы АП подчеркнул, что для с и украинцев и украинцев это не философский вопрос, а вопрос выживания. «Если команда президента Зеленского будет вести последовательный, прямой и честный диалог с Донбассом, перспектива урегулирования конфликта есть», — сказал он.

Ранее, 5 июля, бывший премьер-министр самопровозглашенной Донецкой Народной Республики (ДНР) Александр Бородай заявил, что она и Луганская Народная Республика (ЛНР) скоро войдут в состав России. По его словам, де-факто это давно произошло, а теперь будет закреплено де-юре.

В Совете Федерации заявили, что Россия не заинтересована в приобретении донбасских республик и рассматривает их только в качестве «территорий, где проживают русскоязычные люди». В Кремле сообщили, что ничего не знают о планах самопровозглашенных республик Донбасса присоединиться к России.