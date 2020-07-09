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В ОП призвали запретить продажу алкоголя в вагонах-ресторанах

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Фото: РИА Новости/Илья Питалев
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Член Общественной палаты, руководитель федерального проекта «Трезвая Россия» Султан Хамзаев выступил за запрет продажи спиртных напитков на железнодорожном транспорте. Об этом 9 июля сообщает RT.

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Свое обращение он направил министру транспорта Евгению Дитриху.

Согласно действующему законодательству, употребление алкоголя в поездах запрещено, за исключением вагонов-ресторанов, где допустима реализация напитков крепостью до 16,5%. Однако Хамзаев отметил, что пассажиры иногда устраивают пьяные дебоши, в том числе с применением силы.

«В целях повышения комфортности и безопасности путешествий на железнодорожном транспорте прошу вас рассмотреть возможность введения запрета на реализацию в вагонах-ресторанах любой алкогольной продукции», — говорится в письме.

Кроме того, общественник призвал усилить контроль за пассажирами, которые проносят и потребляют в поездах алкогольные напитки, приобретенные заранее. По мнению Хамзаева, за два таких нарушения в течение календарного года нужно лишать пассажира на два года права пользоваться железнодорожным транспортом.

19 мая Хамзанов рассказал «Известиям», что повышение возраста продажи алкоголя до 21 года пойдет на пользу не только демографии в стране, но и снизит уровень преступности среди молодежи.

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