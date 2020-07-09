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Три человека погибли во время пожара в квартире в Пензе

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Фото: МЧС РФ/58.mchs.gov.ru
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В Пензе сгорела квартира на втором этаже жилого дома, три человека погибли, сообщатся на сайте ГУ МЧС России по Пензенской области в четверг, 9 июля.

Пожар произошел по адресу: улица Попова 16. Сгорела двухкомнатная квартира на втором этаже четырехэтажного кирпичного дома. К тушению привлекли 40 человек и 13 единиц техники, возгорание было ликвидирован в 02.23 (мск).

В результате происшествия погибли три человека.

«Были обнаружены тела троих погибших: двоих мужчин 1964 и 1987 годов рождения и женщины 1989 года рождения», — сообщил ТАСС источник в экстренных службах.

На время тушения пожара из подъезда были эвакуированы 15 жильцов.

Ранее в четверг пожар произошел в административном здании и ангаре филиала «Казаньнефтепродукт» в Казани. Площадь пожара, по данным МЧС, составила 1,2 тыс. кв. м, о пострадавших не сообщалось.

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