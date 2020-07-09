Депутат рассказал о поведении Фургала за день до задержания

Накануне задержания губернатор Хабаровского края Сергей Фургал был спокоен и позитивен, рассказал лидер фракции КПРФ в регионе Сергей Ильин.

По словам депутата, о задержании и возбуждении уголовного дела в отношении губернатора он узнал из СМИ и из информации на сайте Следственного комитета РФ 9 июля.

За день до этого Фургал выступил с отчетом на заседании думы Хабаровского края.

«Разговаривали о судьбе края, он выступал с отчетом перед депутатами, отвечал на вопросы, был спокоен, уверен и позитивен. Ничего не предвещало», — цитирует Ильина «РИА Новости».

Депутат отметил, что разные слухи о Фургале ходили и раньше. Однако теперь предстоит узнать их обоснованность, рассмотрев представленные следователями доказательства преступной деятельности губернатора.

Утром в четверг Сергей Фургал был задержан. Он подозревается в организации убийств и покушений на бизнесменов. По данным РЕН ТВ, речь идет о гибели предпринимателей Олега Булатова, Евгения Зори и Романа Сандалова в 2004-2005 годах. Возбуждено уголовное дело, губернатор будет доставлен в Москву.