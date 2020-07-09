Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Общество
Россияне назвали конкурирующие с заграничными отечественные курорты
Общество
Раскрыты подробности «дела Фургала»
Мир
Министр обороны Германии ответила критикам «Северного потока – 2»
Мир
Экс-депутат рады назвала причину потери Крыма украинскими властями
Общество
Появилось видео задержания губернатора Фургала

Депутат рассказал о поведении Фургала за день до задержания

0
Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Накануне задержания губернатор Хабаровского края Сергей Фургал был спокоен и позитивен, рассказал лидер фракции КПРФ в регионе Сергей Ильин.

По словам депутата, о задержании и возбуждении уголовного дела в отношении губернатора он узнал из СМИ и из информации на сайте Следственного комитета РФ 9 июля.

За день до этого Фургал выступил с отчетом на заседании думы Хабаровского края.

«Разговаривали о судьбе края, он выступал с отчетом перед депутатами, отвечал на вопросы, был спокоен, уверен и позитивен. Ничего не предвещало», — цитирует Ильина «РИА Новости».

Депутат отметил, что разные слухи о Фургале ходили и раньше. Однако теперь предстоит узнать их обоснованность, рассмотрев представленные следователями доказательства преступной деятельности губернатора.

Утром в четверг Сергей Фургал был задержан. Он подозревается в организации убийств и покушений на бизнесменов. По данным РЕН ТВ, речь идет о гибели предпринимателей Олега Булатова, Евгения Зори и Романа Сандалова в 2004-2005 годах. Возбуждено уголовное дело, губернатор будет доставлен в Москву.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020