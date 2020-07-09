В Гидрометцентре рассказали о погоде в Москве 9 июля

В Москве в четверг, 9 июля, ожидаются облачная погода с прояснениями и кратковременный дождь, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

По данным синоптиков, днем воздух в столице прогреется до +21 градуса, а ночью похолодает до +12.

Ветер северо-западный, западный, со скоростью 6–11 м/с, с порывами до 18 м/с при грозе. Атмосферное давление составит около 745 мм ртутного столба.

В Подмосковье в четверг столбики термометров поднимутся до +22 градусов, на востоке области местами возможен сильный дождь. В ночное время температура составит +7 градусов.

Накануне научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал о необычном климатическом явлении — температурном градиенте, который будет наблюдаться в столичном регионе в ближайшие дни.

Характеризоваться явление будет разбросом температур. Так, в отдельных регионах области столбики термометров днем покажут не более 15 градусов тепла.