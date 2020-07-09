В ходе обысков у Фургала обнаружили патроны

У губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, задержанного по подозрению в организации покушений на убийства, при обысках обнаружили патроны, аналогичные тем, которыми был убит предприниматель Роман Сандалов. Об этом в четверг, 9 июля, сообщает телеканал РЕН ТВ.

Убийство Сандалова произошло в 2004 году, тогда же состоялись следственные действия у Фургала, который на тот момент не занимал пост губернатора региона. По данным телеканала, несмотря на очевидные доказательства причастности Фургала к совершенному преступлению, он смог избежать наказания.

Однако в этот раз правоохранителям удалось собрать доказательства сразу по нескольким эпизодам преступной деятельности губернатора, среди которых организация покушений и убийств. Помимо Сандалова следователи считают Фургала причастным к гибели Олега Булатова и Евгения Зори.

Возбуждено уголовное дело. Задержанный 9 июля губернатор доставлен в Москву.