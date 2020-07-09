Самолет совершил жесткую посадку на Курилах

В Сахалинской области на острове Кунашир самолет совершил жесткую посадку в аэропорту Менделеево, сообщили в мэрии Южно-Курильского района.

Воздушное судно принадлежит авиакомпании «Аврора». О причинах произошедшего не сообщается.

«Самолет съехал при развороте после посадки. Людей сразу же эвакуировали», — сообщил ТАСС представитель мэрии в четверг, 9 июля.

В районной администрации уточнили, что погибших и пострадавших нет.

8 июля в международном аэропорту Южно-Сахалинска самолет, принадлежащий той же авиакомпании, совершил аварийную посадку. Он выполнял рейс в Петропавловск-Камчатский из Владивостока.