Самолет совершил жесткую посадку на Курилах
В Сахалинской области на острове Кунашир самолет совершил жесткую посадку в аэропорту Менделеево, сообщили в мэрии Южно-Курильского района.
Воздушное судно принадлежит авиакомпании «Аврора». О причинах произошедшего не сообщается.
«Самолет съехал при развороте после посадки. Людей сразу же эвакуировали», — сообщил ТАСС представитель мэрии в четверг, 9 июля.
В районной администрации уточнили, что погибших и пострадавших нет.
8 июля в международном аэропорту Южно-Сахалинска самолет, принадлежащий той же авиакомпании, совершил аварийную посадку. Он выполнял рейс в Петропавловск-Камчатский из Владивостока.