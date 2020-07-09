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В НАТО отказались комментировать дело Сафронова

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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В пресс-службе Североатлантического альянса заявили, что не собираются основываться на обвинениях российских спецслужб.

«У НАТО нет разведывательной службы», — сообщили «Известиям» в пресс-службе объединения.

О задержании советника «Роскосмоса» Ивана Сафронова сообщили 7 июля. В отношении него расследуется дело по ст. 275 УК РФ («Государственная измена»). В ФСБ заявили, что «Сафронов, выполняя задания одной из спецслужб НАТО, собирал и передавал ее представителю составляющие государственную тайну сведения о военно-техническом сотрудничестве, обороне и безопасности Российской Федерации».

В тот же день адвокат подозреваемого Олег Елисеев заявил, что, по версии следствия, его подзащитный был завербован спецслужбами Чехии с 2012 года, а в 2017-м якобы получил задание и передал в Чехию данные о военном сотрудничестве России и Ближнего Востока.

Сафронов вину не признал. Суд удовлетворил ходатайство следствия о его аресте сроком на два месяца.

Иван Сафронов ранее работал журналистом «Коммерсанта» и «Ведомостей». О его назначении советником главы госкорпорации сообщили в мае. Он занимался стратегией информационной политики и курировал несколько специальных программ.

Подробнее читайте в материале «Известий»:

Восток — дело строгое: арест Сафронова может быть связан с поставками оружия в Алжир

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