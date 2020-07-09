Задержанного губернатора Хабаровского края доставят в Москву

Задержанного по подозрению в покушении на убийство губернатора Хабаровского края Сергея Фургала привезут в Москву, сообщает телеканал РЕН ТВ в четверг, 9 июля.

В Следственном комитете России сообщили, что в отношении Фургала возбуждено уголовное дело, в ближайшее время ему будет предъявлено обвинение.

О задержании чиновника стало известно ранее в четверг. По данным следствия, Фургал является организатором покушения на убийство и убийства ряда предпринимателей. Кроме того, были задержаны и арестованы четверо его сообщников. Им предъявлены обвинения в зависимости от роли в преступлениях.