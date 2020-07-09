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Число случаев заражения COVID-19 в мире превысило 12 млн

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Фото: Global Look Press/Rainer Droese via www.imago-imag/www.imago-images.de
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Количество выявленных случаев коронавирусной инфекции увеличилось до 12 154 938. Соответствующие данные опубликовал в четверг, 9 июля, статистический портал Worldometer.

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При этом в мире с начала пандемии COVID-19 скончались 551 172 человека, выздоровел 7 022 721 пациент.

Более четверти всех выявленных случаев коронавируса приходится на Соединенные Штаты: там положительный результат тестирования получили 3 158 373 жителя. На втором месте Бразилия (1 716 196), на третьем — Индия (769 052).

7 июля технический эксперт Всемирной организации здравоохранения Бенедетта Аллегранци не исключила вероятность передачи нового типа коронавируса по воздуху. По ее словам, вирус может распространяться по воздуху в плохо проветриваемых, небольших помещениях при большом скоплении людей.

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