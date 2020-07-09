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В Сербии во время протестов пострадали журналисты

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Фото: REUTERS/Marko Djurica
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В Сербии протестующие напали на журналистов телеканала РТС, сообщается на сайте организации в среду, 8 июля.

Участники митингов в ряде сербских городов выражали недовольство эпидемиологической ситуацией в стране и политикой властей по противодействию распространению коронавирусной инфекции. Протестующие атаковали журналистов с требованием объективно отражать действия оппозиции и происходящие события.

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В Нови-Саде участники акции протеста напали на съемочную группу РТС и сломали камеру, а также ранили оператора в руку. Также нападению подверглись журналисты в Нише, где демонстранты ранили в голову оператора и уничтожили его камеру.

Протесты в стране начались 7 июля после того, как президент Сербии Александр Вучич объявил о введении комендантского часа из-за ухудшения ситуации с коронавирусом.

Под запретом оказались собрания численностью более пяти человек. По словам сербского лидера, эпидемиологическая ситуация в Белграде критическая, еще в четырех городах — тревожная.

На следующий день митингующие прорвались в здание парламента в Белграде, полиции пришлось применить слезоточивый газ. Кроме того, протестующие нападали на полицейских, сожгли три полицейские машины и несколько мусорных контейнеров.

Серьезные повреждения получили 43 сотрудника полиции, пострадали и 17 демонстрантов.

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