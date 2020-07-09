Жительница Приангарья случайно получила добычу мошенников и отказалась ее возвращать

Жительница Иркутской области по ошибке получила украденные мошенниками деньги и отказалась их возвращать. Об этом в среду, 8 июля, сообщила пресс-служба регионального МВД.

Инцидент произошел в городе Шелехов. Злоумышленники ошиблись в одной цифре своего счета, куда просили своих жертв переводить деньги. Осознав свой промах, они связались с женщиной и попросили вернуть деньги, однако та, поняв, с кем имеет дело, отказалась с ними разговаривать.

Установить злоумышленников удалось через потерпевшего. Мужчина поверил звонившим мошенникам, решив, что его беспокоит банк, и перевел на продиктованный счет 13 тыс. рублей. Именно эти деньги и получила жительница Приангарья.

Получив деньги, женщина перевела их мужу для погашения ипотеки. После вмешательства сотрудников полиции деньги удалось вернуть пострадавшему. В отношении телефонных мошенников возбудили уголовное дело, сообщает телеканал «360».

8 июля сообщалось, что злоумышленница похитила с банковских карт безработного жителя Москвы около 1,6 млн рублей.