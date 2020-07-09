Субсидии для организаторов туров для детей увеличили в Тверской области

В Тверской области дополнительно направят 3,2 млн рублей субсидии для возмещения затрат, связанных с организацией туров для школьников. «Мы хотим поддерживать проведение экскурсий и туристических поездок для наших школьников, путешествующих по Верхневолжью», – отметил глава региона Игорь Руденя.

Данные субсидии ранее предоставлялись только в периоды «низкого» сезона, а именно с февраля по апрель и с сентября по ноябрь. Теперь они доступны и с мая по август, пишут Тверские ведомости.

В этом году финансирование этой меры поддержки с учетом изменений составит 5,2 млн рублей.