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Спорт
Газизов назначен гендиректором ФК «Спартак»

«Спартак» пожаловался на «Зенит» в РФС

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Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев
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ФК «Спартак» направил в Российский футбольный союз (РФС) жалобу на «Зенит» из-за высказывания гендиректора петербургского клуба Александра Медведева.

8 июля «Зенит» одержал победу над «Краснодаром» и досрочно стал победителем чемпионата России.

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В раздевалке футболисты праздновали чемпионский титул, а капитан команды Артем Дзюба и его одноклубник Сердар Азмун решили пошутить, чем спровоцировали широкий резонанс в футбольном сообществе.

На попавших в Сеть кадрах видно, как Дзюба и Азмун сымитировали половой акт. Медведев, комментируя шутку, заявил, что там футболисты продемонстрировали будущую победу над «Спартаком» в полуфинале Олип-Кубка России.

Красно-белые такой юмор не оценили, заместитель председателя совета директоров «Спартака» Сергей Михайлов написал жалобу в комитет по этике РФС.

При этом поведение Дзюбы и Азмуна он назвал «нашумевшим и аморальным инцидентом».

В ответ Медведев заявил, что люди юмора не понимают, пишет телеканал «360».

Ранее, в среду, владелец «Спартака» Леонид Федун сообщил, что на пост гендиректора московского клуба назначили Шамиля Газизова.

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