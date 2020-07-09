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Школы Орловской области проверяют перед учебным годом

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В Орловской области управление МЧС проверяет готовность школ к учебному году. Так, приемка образовательных учреждений к новому учебному году 2020-2021 годов прошла в Знаменском районе.

Особое внимание инспекторы Государственного пожарного надзора уделили наличию и состоянию путей эвакуации, первичных средств пожаротушения, исправности систем автоматической противопожарной защиты. Специалисты проверили работоспособность противопожарного водоснабжения, наличие первичных средств пожаротушения, а также возможность подъезда и установки пожарной техники на территории образовательных учреждений, пишет InfoOrel.ru.

Напомним, в микрорайоне «Зареченский» в Орле собираются строить школу на 1,225 тыс. мест для реализации нацпроекта «Образование» и сокращения количества детей, которые обучаются во вторую смену. Сейчас проект проходит государственную экспертизу.

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