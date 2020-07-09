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В Южно-Сахалинске в жилом доме взорвался кислородный баллон

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Фото: МЧС РФ/65.mchs.gov.ru
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В Южно-Сахалинске в подвале пятиэтажного дома взорвался кислородный баллон, эвакуированы десять жильцов, сообщается на сайте ГУ МЧС по региону в четверг, 9 июля.

«В подвале пятиэтажного дома по ул. Поповича произошел взрыв баллона с кислородом без последующего возгорания, в результате чего произошло частичное разрушение межэтажного перекрытия между подвалом и комнатой одной из квартир на первом этаже», — сказано в сообщении.

Спасатели эвакуировали десять человек из первого подъезда, один пострадавший передан врачам скорой помощи. По предварительным данным, он находился в подвале в момент взрыва.

Администрация города организовала комиссию по определению ущерба, а также возможности дальнейшего проживания в первом подъезде. На время работы комиссия, жителей разместят в пункте временного размещения «Ласточка».

6 июля в подмосковном Щелково в квартире произошел взрыв во время ремонта газовой плиты. В результате загорелась кухня. Пострадавших нет.

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