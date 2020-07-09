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Выпавшему из гнезда аистенку в Амурской области нашли новую семью

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Орнитологи нашли новую семью для птенца аиста, выпавшего из гнезда. Об этом в среду, 8 июля, сообщило «Федеральное агентство новостей».

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По словам специалистов, процесс вскармливания и взращивания птенцов весьма трудоемкий и рискованный. В 2020 году глава научного направления Амурской общественной экологической организации «АмурСоэс» Антон Сасин решил провести небольшой эксперимент и подселить в другую семью двух найденных вылетков.

«У нас возникла идея: подселять выпавших птенцов, как кукушка делает, в чужие гнезда. Первый эксперимент состоялся неделю назад: мы подселили в гнездо одного птенца аиста», — рассказал Сасин.

Он также рассказал, что приемная семья приняла птенца как своего и даже уже научила его летать. К новым родителям теперь отправляют второго аистенка.

Если такая методика окажется эффективной, ее планируют поставить на поток. В настоящее время дальневосточный аист занесен в Красную книгу России. С 1998 по 2013 год, благодаря усилиям орнитологов, число размножающихся пар выросло более чем втрое.

Одной из целей Амурского социально-экологического союза является сохранение видового разнообразия, в том числе защита редких видов журавлей и аистов, занесенных в Красную книгу.

6 июля сообщалось, что численность аистов в Амурской области выросла на 50%. Зафиксировано 276 гнезд: 264 жилых, что на 42% больше, чем в 2019 году, и 12 нежилых. 86 «птичьих квартир» расположены на территории Муравьевского, Березовского и Амурского заказников.

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