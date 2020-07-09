Повторное нападение волка на людей произошло в Архангельской области

В Каргопольском районе Архангельской области второй раз за неделю волк напал на семью. Инцидент произошел вечером 7 июля.

Хищник подкрался к людям в деревне Низ около реки. Им удалось отбиться, однако возле своего дома они снова его заметили. Семье удалось спастись и предупредить об опасности других жителей, пишет ИА FlashNord.

Инцидент 2 июля закончился госпитализацией ребенка. Волк напал в том же районе на 6-летнюю девочку, укусив ее за шею. Пострадавшую на вертолете доставили в Архангельскую областную детскую клиническую больницу.

Добавим, что в Коми планируют сократить численность волков за три года в два раза. По последним данным, там живут около 1,2 тыс. особей. Для сравнения, в начале 2019 года численность животных превышала 1,6 тыс. За добычу волка или медведя в соответствии с заявками выплачивается вознаграждение 20 тыс. рублей.