В Казани загорелись здание и ангар «Казаньнефтепродукта» 

В Казани вспыхнул пожар в административном здании и ангаре филиала «Казаньнефтепродукта» (входит в ОАО ХК «Татнефтепродукт»). Об этом в среду, 8 июля, сообщил телеканал РЕН ТВ.

Информацию о возгорании по адресу: улица Южно-Промышленная, дом 3, спасатели получили в 22:10 (совпадает с московским).

Согласно данным МЧС, площадь пожара составляет 1,2 тыс. кв. м.

К ликвидации происшествия привлечены 96 человек и 31 единица техники.

Информации о пострадавших нет.

Ранее в этот день пожарные ликвидировали пожар на складах завода по розливу минеральной воды в Ставропольском крае.