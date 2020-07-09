В Казани загорелись здание и ангар «Казаньнефтепродукта»
В Казани вспыхнул пожар в административном здании и ангаре филиала «Казаньнефтепродукта» (входит в ОАО ХК «Татнефтепродукт»). Об этом в среду, 8 июля, сообщил телеканал РЕН ТВ.
Информацию о возгорании по адресу: улица Южно-Промышленная, дом 3, спасатели получили в 22:10 (совпадает с московским).
Согласно данным МЧС, площадь пожара составляет 1,2 тыс. кв. м.
К ликвидации происшествия привлечены 96 человек и 31 единица техники.
Информации о пострадавших нет.
Ранее в этот день пожарные ликвидировали пожар на складах завода по розливу минеральной воды в Ставропольском крае.