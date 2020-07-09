Джуд Лоу может сыграть Капитана Крюка в новом фильме о Питере Пэне

Британский актер Джуд Лоу рассматривается на роль Капитана Крюка в новом фильме «Питер Пэн» по роману писателя Джеймса Мэтью Барри. Об этом сообщило издание Variety.

По данным издания, компания Disney ведет с актером переговоры на тему его участия в будущей картине в роли Капитана Крюка. В предыдущих экранизациях эту роль исполняли Дастин Хоффман, Джейсон Айзекс и Гаррет Хедлунд, отмечает сайт kp.ru.

Известно, что режиссером нового «Питера Пэна» стал Дэвид Лоури, а сценарий написал Тоби Хэлбрукс. Они оба работали над фильмом «Пит и его дракон».

Главные роли в картине сыграют начинающие актеры Александр Молони и Эвер Андерсон — дочь Милы Йовович. Как сообщает телеканал «360», производство фильма вынужденно приостановили в марте 2020 года из-за пандемии коронавируса. Джуд Лоу сейчас снимается в фильме «Гнездо», премьера которого состоится на кинофестивале «Сэндэнс 2020», пишет REGNUM.

Сюжет фильма основывается на сказочной повести Джеймса Барри «Питер и Венди». Питер Пэн — мальчик, отказывающийся взрослеть. Он счастливо живет в Нетландии вместе с другими вечно юными детьми. Однажды он встречает в Лондоне девочку по имени Венди Дарлинг и ее братьев и волшебным образом переправляет их в Нетландию.

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