Более 6 тыс. будущих первоклассников записали в школы Хабаровска

В Хабаровске началась запись детей в первые классы вне зависимости от места их регистрации. Подать заявления родители смогут до 5 сентября в любую школу, при наличии в ней свободных мест.

Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», рассмотрение документов и дальнейшее зачисление должно завершиться в течение семи дней. Информация об этом появится на стенде в образовательном учреждении. В случае отказа по причине отсутствия свободных мест можно обратиться в управление образования администрации города или района. Специалисты будут решать вопрос об устройстве ребенка в другую школу.

В общей сложности на сегодняшний день в первые классы учреждений краевой столицы зачислено 6062 ребенка.