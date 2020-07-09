Адвокат семьи Захарова оценил заявление Пашаева о грядущей сенсации

Адвокат семьи погибшего в ДТП с участием актера Михаила Ефремова Сергея Захарова Александр Добровинский прокомментировал заявление защитника артиста Эльмана Пашаева о грядущей сенсации на суде.

Добровинский обратил внимание, что позиция адвоката Ефремова меняется очень часто.

«Началась некая подковерная игра. И если мы возьмем за основу все, что было сказано в течение этого месяца, а у нас 8-го числа исполняется месяц с этой трагедии, то мы видим, насколько менялась позиция за это время», — рассказал он 5-tv.ru в среду, 8 июля.

Ранее в среду адвокат актера Эльман Пашаев заявил журналистам, что представит на суде сенсацию, однако подробности раскрывать отказался.

Вечером 8 июня Ефремов на внедорожнике выехал на встречную полосу на Смоленской площади и протаранил фургон Lada, за рулем которого был 58-летний курьер Сергей Захаров. Последний получил тяжелые травмы и скончался в больнице.

По словам очевидцев, в момент аварии актер был сильно пьян и даже заявлял о намерении вылечить Захарова, утверждая, что у него «денег до… (нецензурно)». Медэкспертиза показала присутствие в организме Ефремова алкоголя и наркотиков.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, совершенное лицом, находящимся в состоянии алкогольного опьянения, и повлекшее смерть человека». По данной статье предусматривается наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 12 лет.

6 июля Ефремову было предъявлено обвинение по делу о ДТП в окончательной редакции. В настоящее время артист находится под домашним арестом.