Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Мир
Российский космонавт Иванишин побывал на корабле Crew Dragon
Мир
РФ представит препарат от COVID-19 «Авифавир» странам Латинской Америки
Общество
Мурашко назвал стабильной ситуацию с COVID-19 на Черноморском побережье
Общество
Адвокат объяснил отказ Ефремова признавать вину в ДТП
Спорт
Газизов назначен гендиректором ФК «Спартак»
Сюжет:

РФ представит препарат от COVID-19 «Авифавир» странам Латинской Америки

0
Фото: РИА Новости/Андрей Рудаков
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Посольство РФ в Гватемале и Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) 10 июля проведет презентацию препарата от COVID-19 «Авифавир» для стран Латинской Америки и Карибского бассейна. На участие в мероприятии подали заявки уже более 800 человек, сообщили в дипмиссии.

В состоянии эффекта: первые партии «Авифавира» получат 35 регионов
Поставки осуществят за две недели

«Для участия в конференции приглашены представители всех наднациональных парламентов региона, профильных агентств и комитетов», — приводит сообщение дипломатов 8 июля «РИА Новости».

Предполагается, что в расширенном составе презентацию посетят представители Конференция пройдет в видеоформате.

«Авифавир» — аналог японского «Фавипиравира». 29 мая Минздрав включил его в госреестр лекарственных средств на срок до 1 января 2021 года. Эффективность препарата составляет свыше 80%.

8 июля глава Минпромторга Денис Мантуров сообщил, что заявки на закупку российского препарата уже поступили из разных стран, среди которых государства СНГ, Латинской Америки, Европы и Юго-Восточной Азии.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020