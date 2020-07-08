РФ представит препарат от COVID-19 «Авифавир» странам Латинской Америки

Посольство РФ в Гватемале и Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) 10 июля проведет презентацию препарата от COVID-19 «Авифавир» для стран Латинской Америки и Карибского бассейна. На участие в мероприятии подали заявки уже более 800 человек, сообщили в дипмиссии.

«Для участия в конференции приглашены представители всех наднациональных парламентов региона, профильных агентств и комитетов», — приводит сообщение дипломатов 8 июля «РИА Новости».

Предполагается, что в расширенном составе презентацию посетят представители Конференция пройдет в видеоформате.

«Авифавир» — аналог японского «Фавипиравира». 29 мая Минздрав включил его в госреестр лекарственных средств на срок до 1 января 2021 года. Эффективность препарата составляет свыше 80%.

8 июля глава Минпромторга Денис Мантуров сообщил, что заявки на закупку российского препарата уже поступили из разных стран, среди которых государства СНГ, Латинской Америки, Европы и Юго-Восточной Азии.