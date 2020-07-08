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Реконструкция улицы Багратиона вскоре начнется в Калининграде

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Во время ремонта проезжей части с улицы Багратиона в Калининграде уберут брусчатку. Булыжники демонтируют и заменят на плитку, которую уложат на трамвайных путях. Работы начнут на следующей неделе.

«Пути будут вскрывать и ремонтировать 100-метровыми отрезками от поворота с Большой Песочной в сторону Ленинского проспекта», — сообщили в пресс-службе горадминистрации.

Одновременно дорожники планируют вести работы на участках проезжей части, подготавливая основание и укладывая нижний слой асфальта. Проезд для автомобилей закроют на две недели, передает Калининград.Ru.

Ремонт улицы Багратиона на участке от Ленинского проспекта до Октябрьской запланирован по программе «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Его стоимость составляет 51 млн рублей. На участке уложат новые тротуары, а также полностью заменят дорожное покрытие и уберут брусчатку на трамвайных рельсах. Реконструкцию завершат к 15 сентября.

Техническое движение по улице Дачной в Калининграде запустят в конце августа. Открытие проезда пройдет в два этапа. Сначала от Московского проспекта до Стрелецкой улицы, а затем оттуда до Гагарина. Перерыв между этапами составит примерно две недели. Участок протяженностью 986 м планируют сделать двухполосным, ширина полосы при этом составит 3,5 м. Власти рассчитывают на существенное снижение нагрузки на перекресток Литовского вала и Московского проспекта.

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