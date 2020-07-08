Авербух прокомментировал отношения с актрисой из «Папиных дочек»

Российский фигурист Илья Авербух в беседе с изданием «СтарХит» рассказал об отношениях с 25-летней актрисой Елизаветой Арзамасовой, воплотившей образ Галины Сергеевны в сериале «Папины дочки».

По словам 46-летнего фигуриста, ему бы хотелось, чтобы их отношения как можно дольше оставались в тайне.

«Мне хотелось бы беречь ее от посторонних глаз как можно дольше, несмотря на то, что мы с Лизой — публичные люди. Подтверждаю — мы действительно встречаемся с Лизой», — сказал Авербух.

Спортсмен также отказался от дальнейших комментариев, но не исключил, что в будущем они с Арзамасовой могут захотеть «что-то рассказать».

Как напоминает «Федеральное агентство новостей», фигурист в 2007 году развелся с прежней супругой Ириной Лобачевой. Авербух старался не делать достоянием общественности свою дальнейшую личную жизнь. Недавно в Сети опубликовали фотографии из кафе, на которых присутствуют сам фигурист и Арзамасова. Авербух заявил, что действительно встречается с актрисой и обратил внимание, что его отношения не связаны с продвижением никаких шоу, пишет «Пятый канал».

Как сообщает телеканал «360», отец спортсмена Изяслав Авербух рассказал, что одобряет роман сына с молодой актрисой. Он сказал, что Арзамасова нравится ему своей серьезностью.

Елизавета Арзамасова наиболее известна по роли Галины Сергеевны в телесериале «Папины дочки». Уже несколько лет она занимается благотворительностью и является попечителем фонда помощи пожилым людям и инвалидам «Старость в радость», пишет сайт kp.ru. Фигурист и актриса познакомились еще в 2010 году, когда Арзамасова участвовала в проекте «Лед и пламень», пишет телеканал «Звезда».