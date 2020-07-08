Проверку после происшествия с судном проводят во Владивостоке

Дальневосточная транспортная прокуратура проводит проверку по факту происшествия с судном, затонувшим 7 июля в акватории бухты острова Попова города Владивостока.

В спасательно-координационный центр поступило сообщение капитана мотобота «Атлант-2» о том, что в трюм рыболовного судна поступает вода. После этого связь была потеряна, отмечает РИА «Восток-Медиа». На борту находились четыре члена экипажа — их спас оказавшийся рядом катер. Однако само судно ушло на дно.

«В настоящее время транспортной прокуратурой проводятся проверочные мероприятия, при выявлении нарушений будет принят весь комплекс мер прокурорского реагирования», — сообщили в надзорном ведомстве.