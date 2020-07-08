Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Мир
Российский космонавт Иванишин побывал на корабле Crew Dragon
Мир
РФ представит препарат от COVID-19 «Авифавир» странам Латинской Америки
Общество
Мурашко назвал стабильной ситуацию с COVID-19 на Черноморском побережье
Общество
Адвокат объяснил отказ Ефремова признавать вину в ДТП
Спорт
Газизов назначен гендиректором ФК «Спартак»

Проверку после происшествия с судном проводят во Владивостоке

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Дальневосточная транспортная прокуратура проводит проверку по факту происшествия с судном, затонувшим 7 июля в акватории бухты острова Попова города Владивостока.

В спасательно-координационный центр поступило сообщение капитана мотобота «Атлант-2» о том, что в трюм рыболовного судна поступает вода. После этого связь была потеряна, отмечает РИА «Восток-Медиа». На борту находились четыре члена экипажа — их спас оказавшийся рядом катер. Однако само судно ушло на дно.

«В настоящее время транспортной прокуратурой проводятся проверочные мероприятия, при выявлении нарушений будет принят весь комплекс мер прокурорского реагирования», — сообщили в надзорном ведомстве.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020