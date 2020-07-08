Полиция разогнала протестующих у парламента Сербии

Полиция разогнала митингующих перед парламентом в столице Сербии, сообщает национальное телевидение РТС 8 июля.

«Полиция смогла взять под контроль беспорядки, которые продолжались несколько часов. <...> Протестующие пытались ворваться в здание парламента, что недопустимо. Полиция здесь для того, чтобы защитить права и жизни граждан Сербии. Задержаны 23 человека», — заявил в эфире канала директор столичной полиции Владимир Ребич.

Сообщается, что серьезные повреждения получили 43 сотрудника полиции, пострадали и 17 демонстрантов.

Волнения в Белграде начались 7 июля после того, как правительство объявило о введении комендантского часа из-за роста случаев заражения коронавирусом. Отмечается, что изначально протесты шли мирно, но после попытки митингующих ворваться в здание парламента полиция применила слезоточивый газ и резиновые дубинки.

Протестующие бросали в полицию камни, дымовые шашки, файеры.

По сообщению полиции, перед зданием парламента собралось около 5 тыс. человек.

По последним данным, в Сербии подтверждено 17 076 случаев заболевания, из них за последние сутки — 357.

7 июля президент страны Александр Вучич объявил о введении в столице комендантского часа с вечера 10 июля до утра 13 июля.

21 июня в Сербии состоялись парламентские выборы, победу на которых одержала правящая Сербская прогрессивная партия, получив поддержку 60,65% избирателей. Оппоненты Вучича обвинили его в преждевременном снятии карантина из-за его стремления провести выборы в назначенную дату.