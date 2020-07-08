Женщина погибла при обрушении крана на жилые дома в Лондоне

На востоке Лондона строительный кран упал на жилые дома, в результате один человек погиб, еще четверо пострадали. Об этом 8 июля сообщает The Guardian.

Инцидент произошел ранее в этот день примерно в 14:39 по местному времени (16:39 мск).

«20-метровый кран, задействованный при строительстве многоквартирного дома, обрушился на два дома с террасами на Комптон Клоуз. К сожалению, одна женщина умерла на месте», — рассказал помощник комиссара лондонской пожарной команды Грэм Эллис.

По информации издания, пожарные нашли погибшую на первом этаже при проведении спасательной операции.

Также, согласно данным службы скорой помощи Лондона, два человека были доставлены в местную больницу с травмами головы и еще двоим была оказана медицинская помощь на месте происшествия.

5 июля в городе Зуевка Кировской области произошло обрушение перекрытий в строящемся здании торгового центра. Погибли три человека, одного госпитализировали.