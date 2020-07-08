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Перекинувшийся на дома с поля пшеницы пожар под Волгоградом потушен

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Фото: МЧС РФ
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Пожар в Волгоградской области, который перекинулся с пшеничного поля на жилые дома, потушен. Об этом в среду, 8 июля, сообщает телеканал РЕН ТВ.

По информации, предоставленной пресс-службой МЧС региона, сгорел один жилой дом, две дачи, 20 хозяйственных построек, а также семь брошенных домов.

О пострадавших не сообщается.

Также телеканал уточняет, что в Волгоградской области уже в течение нескольких дней стоит сухая и очень жаркая погода — температура воздуха в регионе достигает 40-41 градуса.

Ранее в этот же день сообщалось, что поле с пшеницей загорелось на хуторе Княженский-2 в Михайловском районе Волгоградской области. Из-за ветра огонь быстро распространился и перекинулся на жилые дома.

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