Перекинувшийся на дома с поля пшеницы пожар под Волгоградом потушен

Пожар в Волгоградской области, который перекинулся с пшеничного поля на жилые дома, потушен. Об этом в среду, 8 июля, сообщает телеканал РЕН ТВ.

По информации, предоставленной пресс-службой МЧС региона, сгорел один жилой дом, две дачи, 20 хозяйственных построек, а также семь брошенных домов.

О пострадавших не сообщается.

Также телеканал уточняет, что в Волгоградской области уже в течение нескольких дней стоит сухая и очень жаркая погода — температура воздуха в регионе достигает 40-41 градуса.

Ранее в этот же день сообщалось, что поле с пшеницей загорелось на хуторе Княженский-2 в Михайловском районе Волгоградской области. Из-за ветра огонь быстро распространился и перекинулся на жилые дома.